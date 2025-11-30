Кременчуг разгромил Шторм в чемпионате Украины, забросив девять шайб.
Команда из Одессы выиграла только первый период
около 14 часов назад
Кременчуг разгромил Шторм в матче регулярного чемпионата Украины по хоккею, забросив в ворота соперника девять шайб.
Первый период остался за командой из Одессы, а уже со второго 20-минутного отрезка кременчужане полностью перехватили инициативу на льду и довели матч до разгромной победы.
Хет-триком в встрече отметился Попережай, а дубль оформил Матусевич.
Регулярный чемпионат Украины по хоккею
Шторм — Кременчуг 2:9 (2:1, 0:3, 0:5)
Шайбы: 1:0 - Щербак (Ревука, Куцевич), 10:04, 1:1 - Кривенко (Середницкий, Андрющенко), 16:43, 2:1 - Пойманов (Ревука, Крикля, бол.), 19:07, 2:2 - Попережай (Середницкий, Матусевич, бол.), 22:37, 2:3 - Попережай (Абаджан, Брага), 37:12, 2:4 - Матусевич (Кривошапкин, Середницкий), 37:37, 2:5 - Безуглый (Лялька), 43:29, 2:6 - Попережай (Брага, Материкин), 44:00, 2:7 - Матусевич (Лялька, Андрющенко), 46:01, 2:8 - Кривошапкин (Геворкян, Середницкий), 49:32, 2:9 - Андрющенко (Лялька, Матусевич), 52:54
Кременчуг обыграл Крыжинку в чемпионате Украины.
Поделиться