Кременчуг в шаге от финала после третьей подряд победы над Одессой
Счет в противостоянии до четырех побед стал 3:0 в пользу горожан
около 2 часов назад
Хоккейный клуб Кременчуг приблизился к выходу в финал плей-офф, в третий раз подряд обыграв Одесчину.
Счет в первой двадцатиминутке открыл Геворкян после передачи капитана Виталия Ляльки. Во втором периоде Брага удвоил преимущество, реализовав численное большинство. Окончательную точку в конце встречи поставил опытный Андрущенко, отправив шайбу в пустые ворота.
Теперь счет в серии до четырех побед стал 3:0 в пользу Кременчуга.
Чемпионат Украины. Серия плей-офф
Одесчина — Кременчуг 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Шайбы: 0:1 - Геворкян (Лялька, Середницкий), 16:03, 0:2 - Брага (Лялька, Абаджан, больш.), 28:09, 0:3 - Андрущенко (пустые ворота), 59:57
Серия: 0:3
Поделиться