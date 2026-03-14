Денис Седашов

Киевский Сокол одержал третью подряд победу над одесским Штормом в серии плей-офф чемпионата Украины по хоккею.

Начало встречи было за Штормом — уже к 6-й минуте одесситы вели 2:0 благодаря шайбам Ревуки и Капитана. Однако Сокол ответил еще в первом периоде, забросив в ответ три шайбы — дублем отметился Бородай и Крикля.

Во втором и третьем периодах преимущество Сокола стало тотальным. Кияне забрасывали шайбы на любой вкус. Финальная сирена зафиксировала разгром 11:4.

Чемпионат Украины. Плей-офф. 3-й матч

Шторм — Сокол 4:11 (2:3, 1:4, 1:4)

Шайбы: 1:0 - Ревука (Гончаренко), 02:25, 2:0 - Капитан (Цюра, Стоцкий), 05:49, 2:1 - Бородай (Захаров, Тимченко), 10:38, 2:2 - Крикля (Янишевский), 16:25, 2:3 - Бородай (Савчук, Захаров), 17:39, 2:4 - Тимченко (Бородай, Захаров), 23:02, 2:5 - Ратушный (Олейник), 23:15, 3:5 - Пойманов (Ружицкий), 30:56, 3:6 - Тищенко (Крикля, Скороход), 38:06, 3:7 - Чердак, 43:40, 4:8 - Римар (Цюра, меньш.), 50:15, 4:9 - Скороход (Ратушный, Крикля, больш.), 51:11, 4:10 - Захаров (Бородай, Ратушный), 53:58, 4:11 - М. Жеребко (Тищенко, Ратушный), 57:01

Серия: 0-3

Четвертую игру команды проведут 16 марта.

