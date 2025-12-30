Шторм приостановил участие в чемпионате Украины
В клубе заявили о систематических нарушениях принципов равенства и справедливости соревнований со стороны ФХУ
Хоккейный клуб Шторм официально объявил о приостановлении участия в чемпионате Украины.
В заявлении клуба решение объяснили систематическими нарушениями принципов равенства и справедливости соревнований со стороны Федерации хоккея Украины.
Также в Шторме заявили о недоверии к действующему руководству организации.
Шторм стал вторым клубом, который остановил выступления в текущем сезоне чемпионата Украины. Ранее о приостановке участия сообщала Крижинка Кэпиталз.
