Денис Седашов

Национальная хоккейная лига объявила, что Мюнхен и Кёльн впервые в истории примут матчи регулярного чемпионата в сезоне-2027/2028 в рамках серии NHL Global Series Germany 2027.

Бостон Брюинз проведет две игры на арене SAP Garden в Мюнхене — родном городе нападающего команды Джона Петерки. Эдмонтон Ойлерз сыграет на Lanxess Arena в Кёльне, где родился форвард клуба Леон Драйзайтль.

Информацию о соперниках, расписании и билетах НХЛ опубликует во время сезона-2026/2027.

Официально: IIHF не допустила Россию до ЧМ-2027, где сыграет сборная Украины.