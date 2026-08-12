Денис Седашов

Главный тренер национальной сборной Украины по хоккею Александр Бобкин поделился подробностями подготовки команды к предстоящему чемпионату мира 2027 года и рассказал о кадровой стратегии на этапы Европейского кубка наций сезона 2026/27. Слова приводит ФХУ.

Специалист, который сменил на этом посту Дмитрия Христича, отметил, что тренерский штаб планирует поэтапно проверять разных исполнителей.

На первый турнир вызовем практически тот состав, который вывел Украину в элиту [ЧМ]. Мы хотим ознакомить этот состав с новыми тактическими действиями и увидеть, как они их воспримут. В декабре, при возможности, хотели бы пересмотреть игроков из Северной Америки, особенно из университетских лиг. Рассчитываю увидеть Ивана Кородюка, Михаила Данилова, Никиту Коневича, Игната Пазия, Артема Грабовецкого, Мишу Симчука, Данила Коржилецкого, Никиту Иващенко. В целом всех ребят, которые должны получить шанс проявить себя. У большинства из них есть опыт выступлений на чемпионатах мира, и играют они в очень неплохих лигах. В феврале постараемся собрать максимально боевой состав. А в апреле начнем наш заключительный подготовительный сбор с игроками, которые себя зарекомендуют в течение предыдущих сборов. У нас будет 35 дней до чемпионата мира. Александр Бобкин

Также Бобкин прокомментировал проведение контрольных поединков накануне мировой первенства:

Уже расписан каждый день. Единственный нюанс — это товарищеские матчи. У нас подтверждено три матча, хотя хотелось бы иметь 7–8. Что касается соперников, у нас уже есть команды из элиты и [дивизиона] 1A. Продолжаем искать ещё несколько. Александр Бобкин

«Это большой вызов»: Бобкин прокомментировал назначение главным тренером сборной Украины по хоккею.