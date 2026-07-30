Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила российские сборные к турнирам сезона-2026/27.

Решение касается мужского чемпионата мира-2027, а также молодежных и юниорских первенств (U-18 и U-20). В то же время в IIHF отметили, что вопрос об участии женской национальной сборной России в мировом первенстве будет рассматриваться отдельно.

Официальное заявление IIHF:

IIHF повторно рассмотрела запрос Федерации хоккея России относительно допуска российской сборной к участию в таких чемпионатах: чемпионат мира по хоккею среди мужчин-2027, чемпионат мира по хоккею среди женщин-2027, молодежный чемпионат мира по хоккею-2027, чемпионат мира по хоккею среди мужчин до 18 лет, чемпионат мира по хоккею среди женщин до 18 лет.

На недавнем заседании Совет отдельно рассмотрел и обсудил оценку каждого чемпионата IIHF, учитывая вопросы безопасности, защищенности, операционной целесообразности и спортивной добропорядочности в связи с запросом Федерации хоккея России на участие.

По итогам этого рассмотрения Совет решил, что России не будет разрешено участвовать в таких чемпионатах IIHF сезона-2026/27 из-за продолжающихся опасений относительно безопасности, защищенности и спортивной добропорядочности: чемпионат мира по хоккею среди мужчин-2027, молодежный чемпионат мира по хоккею-2027, чемпионат мира по хоккею-2027 среди женщин до 18 лет, чемпионат мира по хоккею среди мужчин-2027 до 18 лет.

В соответствии с установленным подходом относительно отдельного рассмотрения каждого турнира, вопрос допуска России к участию в чемпионате мира по хоккею среди женщин 2027 года Совет IIHF рассмотрит отдельно в ноябре 2026 года, с учетом обстоятельств и оценки рисков, актуальных на тот момент.