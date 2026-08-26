Знакомьтесь, Текль. Такса стала официальным талисманом чемпионата мира по хоккею
В Германии представили символ ЧМ-2027
Международная федерация хоккея (IIHF) презентовала официальный маскот будущего чемпионата мира 2027 года, который пройдет в Германии. Талисманом турнира выбрали таксу по имени Текль.
Управляющий директор организационного комитета ЧМ-2027 Клаус Грёбнер объяснил выбор символа:
В лице Текля мы нашли талисман, который имеет безошибочную связь со страной-хозяйкой и в то же время обладает сильным собственным характером. Он очаровательный, любопытный и уверенный в себе, но иногда бывает озорным. Более того, собака как лучший друг человека прекрасно вписывается в наш фестиваль дружбы. Именно это делает его персонажем, с помощью которого мы можем привлечь болельщиков всех возрастных категорий.
Официально: Александр Бобкин — главный тренер сборной Украины по хоккею.
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