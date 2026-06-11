Определились соперники киевского «Сокола» в Континентальном кубке
Матчи группового этапа пройдут с 16 по 18 октября
37 минут назадПодписаться в
Фото: ХК Сокол
Состоялась жеребьевка группового этапа Континентального кубка по хоккею. Чемпион Украины киевский Сокол узнал соперников в своем квартете.
Киевляне сыграют против — латвийского Мого, литовской Энергии и испанской Хакки.
Матчи группового раунда пройдут с 16 по 18 октября.
Согласно регламенту соревнований, только победитель группы получит путевку в следующий раунд турнира.
Отметим, что за всю историю Украины только один отечественный клуб становился победителем Континентального кубка — донецкий Донбасс завоевал этот трофей в сезоне 2012/2013.
Сокол — чемпион Украины по хоккею.