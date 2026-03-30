Сокол одержал вторую победу над Кременчугом в финальной серии плей-офф.
около 3 часов назад
Киевский Сокол одержал вторую победу над Кременчугом в финале плей-офф.
Первый период матча прошел без заброшенных шайб. Счет на 33-й минуте открыл Никита Олейник. В третьем двадцатиминутном периоде Владимир Чердак удвоил преимущество киевлян, установив окончательный — 2:0.
Благодаря этой победе Сокол ведет в серии до четырех побед со счетом 2:0.
Финальная серия плей-офф. Второй матч
Сокол — Кременчуг 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 - Олейник (Янишевский, Чердак), 32:57, 2:0 - Чердак (Горлушко, Олейник), 43:52
Серия: 2:0
Следующий матч состоится в Кременчуге 3 апреля.
