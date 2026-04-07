Сокол — чемпион Украины по хоккею
В пятом матче финальной серии плей-офф киевляне победили Кременчуг
Киевский Сокол завоевал титул чемпиона Украины, победив Кременчуг в пятом матче финальной серии плей-офф. Решающий поединок завершился со счетом 5:2 в пользу столичной команды.
Киевляне обеспечили себе преимущество уже в первом периоде благодаря шайбам Вадима Мазура и Виктора Захарова. В заключительной двадцатиминутке Сокол отметился еще трижды усилиями Тимченко, Ратушного и Жеребко. Кременчуг ответил голами Матусевича и Ляльки.
По итогам пяти поединков Сокол выиграл финальную серию со счетом 4:1.
Финальная серия плей-офф. Пятый матч
Сокол – Кременчуг – 5:2 (2:0, 0:0, 3:2)
Шайбы: 1:0 - Мазур (Олейник, Чердак), 07:06, 2:0 - Захаров (Бородай, меньш.), 12:20, 3:0 - Тимченко (Захаров), 50:01, 4:0 - Ратушный (Чердак, Олейник), 50:25, 4:1 - Матусевич (Лялька, Геворкян, больш.), 55:06, 5:1 - Д. Жеребко (Тищенко, Крикля), 57:34, 5:2 - Лялька (Середницкий, Матусевич, меньш.), 59:16
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04