Оттава забросила 7 шайб Вегасу, Анахайм в овертайме дожал Калгари.
Питтсбург вырвал победу в матче с Ванкувером
около 1 часа назад
Оттава – Вегас / Фото - Yahoo
В НХЛ проходят очередные матчи регулярного чемпионата.
Торонто уступил Колорадо (1:4), Сиэтл победил Нью-Джерси (4:2), "Оттава" разгромила "Вегас" (7:1) и другие результаты матчей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Торонто – Колорадо 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Сиэтл – Нью-Джерси 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)
Оттава – Вегас 7:1 (1:0, 3:0, 3:1)
Ванкувер – Питтсбург 2:3 (0:0, 0:3, 2:0)
Чикаго – Флорида 1:5 (0:0, 1:1, 0:4)
Калгари – Анахайм 3:4 ОТ (2:0, 0:2, 1:1, 0:1)