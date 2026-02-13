Покер Андрущенко принёс Кременчуку разгромную победу над Крижинка-Кэпиталз
Единственную шайбу в составе Крыжинки забросил Древаль
около 2 часов назад
Действующий чемпион Украины Кременчук разгромил Крижинку-Кепіталз в матче регулярного чемпионата.
Главной звездой встречи стал Вячеслав Андрущенко, который оформил покер.
Регулярный чемпионат Украины
Кременчук — Крижинка-Кепіталз 12:1 (4:0, 5:0, 3:1)
Шайбы: 1:0 - Андрущенко (Кривошапкин, Геворкян), 04:06, 2:0 - Андрущенко (Безуглый, Брага), 04:54, 3:0 - Брага (Кривошапкин, Матусевич, болг.), 14:09, 4:0 - Матусевич (Материкин), 16:00, 5:0 - Геворкян (Середницкий, Матусевич, болг.), 20:20, 6:0 - Абаджян (Попережай, Матусевич), 22:54, 7:0 - Андрущенко (Кривошапкин, Геворкян), 26:29, 8:0 - Андрущенко (Малик, Абаджян), 35:43, 9:0 - Андрущенко (Кривошапкин, Геворкян), 35:55, 9:1 - Древаль (Архипенко), 44:41, 10:1 - Брага (Середницкий, Матусевич, болг.), 45:13, 11:1 - Попережай (Геворкян), 49:55, 12:1 - Кривошапкин, 57:44
Шторм дожал Одессчину в результативном матче регулярного чемпионата Украины.
Поделиться