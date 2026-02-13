Спортивный арбитражный суд отклонил иск Гераскевича против МОК
CAS подтвердил, что свобода слова на Олимпиаде имеет жесткие ограничения
37 минут назад
Спортивный арбитражный суд (CAS) официально отклонил иск украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Как сообщил генеральный секретарь суда Мэтью Рид, арбитраж не удовлетворил претензии спортсмена к Международному олимпийскому комитету (МОК) и Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Сообщает Суспільне Спорт.
Соответствующее решение было объявлено сегодня в 17:15 по местному времени.
Мы подтверждаем, что свобода самовыражения разрешена на Олимпиаде, но не на месте проведения соревнований. Судья выслушала аргументы обеих сторон и приняла решение в соответствии с рекомендациями МОК.
Гераскевич: «Правда на нашей стороне, я ничего не нарушил».