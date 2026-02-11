Денис Седашов

Шторм вернулся в чемпионат с победой после международной паузы. В результативном матче гости одолели Одесщину.

Поединок начался с минимального преимущества Шторма. Ревука открыл счет — 0:1. Во втором периоде хозяева ответили быстрой шайбой — Шевченко восстановил равновесие.

Ближе к завершению второй двадцатиминутки Росляков вывел Одессу вперед — 2:1. Однако уже через полторы минуты Стоцкий сравнял счет, а еще через 32 секунды Пойманов вернул лидерство гостям — 2:3.

На старте третьего периода Шторм закрепил преимущество — Алексюк реализовал большинство — 2:4. Хозяева также воспользовались численным преимуществом — Абдуллаев сократил отставание до минимума — 3:4.

Несмотря на давление Одессы в заключительные минуты, Шторм удержал победный счет.

Регулярный чемпионат Украины

Одесса — Шторм 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)

Шайбы: 0:1 - Ревука (Крикля, Мосюк), 16:09, 1:1 - Шевченко (Дуюн, Кобиков), 23:04, 2:1 - Росляков (Дворник), 36:23, 2:2 - Стоцкий (Мосюк, М. Жеребко), 38:03, 2:3 - Пойманов (Ревука, Ратушный), 38:35, 2:4 - Алексюк (Ратушный, Пойманов, больш.), 42:28, 3:4 - Абдуллаев (Росляков, Кобыльник, больш.), 44:54

