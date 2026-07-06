Сергей Разумовский

Сборная Украины по хоккею осталась без тренерского штаба после завершения сотрудничества с Дмитрием Христичем и Олегом Шафаренко. Федерация хоккея Украины через официальный сайт сообщила, что контракты со специалистами не были продлены.

В федерации пояснили, что стороны не смогли достичь соглашения по условиям дальнейшей работы. В результате национальную команду покинули не только Христич и Шафаренко, но и тренер Игорь Карпенко, который также входил в штаб сборной.

Таким образом, украинская хоккейная сборная оказалась перед необходимостью формировать новый тренерский штаб накануне следующего для себя этапа. Имена возможных преемников в настоящее время не сообщаются, а дальнейшие кадровые решения федерация должна объявить отдельно.

Работа предыдущего штаба стала одним из самых успешных периодов для украинского хоккея за последние годы. Под руководством Христича, Шафаренко и Карпенко сборная Украины в течение трех лет дважды повышалась в классе.

Сначала национальная команда в 2024 году вышла в дивизион IA, сделав важный шаг вперед в международной иерархии. Уже через год украинцы сумели подняться еще выше и пробиться в элитный дивизион чемпионата мира.

Это возвращение стало историческим для сборной Украины, ведь на самом высоком уровне мирового хоккея команда не выступала в течение 20 лет.