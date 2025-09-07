Денис Седашов

В ночь на 7 сентября российские войска дронами атаковали Одессу, поврежден Дворец спорта и прилегающие жилые дома. Сообщает Думская.

По словам директора комплекса Евгения Филонова ущерб нанесли три беспилотника: один попал в многоэтажку, другой – рядом с Дворцом спорта, еще один – непосредственно в резервную льдозаливочную машину.

В четыре утра в дворце заливали лед. Трое сотрудников находились внутри и чудом остались невредимыми. Удар повредил одну из двух имеющихся машин для заливки льда. Несмотря на это, все будет восстановлено в кратчайшие сроки. Егор Филонов Директор спортивно-концертного комплекса «Одесский Дворец спорта»

Это уже вторая атака на Дворец спорта – впервые комплекс пострадал от российского удара в марте 2024 года.

«путинская россия не стремится к миру». Владимир Кличко отреагировал на ночной обстрел Украины.