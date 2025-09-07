Российские войска вновь атаковали Дворец спорта в Одессе.
Один из шахедов попал в машину для заливки льда, еще два упали рядом с комплексом
41 минуту назад
В ночь на 7 сентября российские войска дронами атаковали Одессу, поврежден Дворец спорта и прилегающие жилые дома. Сообщает Думская.
По словам директора комплекса Евгения Филонова ущерб нанесли три беспилотника: один попал в многоэтажку, другой – рядом с Дворцом спорта, еще один – непосредственно в резервную льдозаливочную машину.
В четыре утра в дворце заливали лед. Трое сотрудников находились внутри и чудом остались невредимыми. Удар повредил одну из двух имеющихся машин для заливки льда. Несмотря на это, все будет восстановлено в кратчайшие сроки.
Это уже вторая атака на Дворец спорта – впервые комплекс пострадал от российского удара в марте 2024 года.
