Сборная Украины минимально обыграла румын в Европейском кубке наций
Далее у «сине-желтых» и Румынии ожидается еще две очные встречи
около 2 часов назад
11 декабря сборная Украины в рамках Европейского кубка наций одержала победу над национальной командой Румынии.
Все шайбы были заброшены во второй части встречи. На старте третьего периода «сине-желтые» имели преимущество в 3 гола, но румыны боролись до последнего и сократили отставание до минимума. Правда, попытка снять вратаря в конце матча и сравнять счет успеха не принесла.
Европейский кубок наций
Румыния – Украина 2:3
Шайбы:
0:1 Жеребко (Захаров, Бородай), 31:55
0:2 Кривошапкин, М 38:06
0:3 Пересунько (Мазур, Ворона), 45:07
1:3 Рот (Антал, Геше О.), 49:20
2:3 Петер (Ладай), 51:07
Отметим, что 12 и 13 декабря Украина и Румыния проведут еще две встречи в рамках Европейского кубка наций.