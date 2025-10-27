Тренерский штаб сборной Украины объявил состав на Европейский Кубок наций
В заявку попали 22 игрока
43 минуты назад
Тренерский штаб национальной сборной Украины по хоккею под руководством Дмитрия Христича, Олега Шафаренко и Игоря Карпенко объявил состав команды, которая примет участие в первом турнире Европейского Кубка Наций.
Соревнования стартуют 3 ноября.
В состав сборной вошли 22 игрока — 2 вратаря, 8 защитников и 12 нападающих.
- Вратари:
Эдуард Захарченко (Кременчуг, Украина)
Сергей Писаренко (Varese, Италия)
Резерв: Кирилл Кучер (Кременчуг, Украина)
- Защитники:
Артем Гребеник (Caen, Франция)
Владимир Волков (TEBS Bratislava, Словакия)
Алексей Дахновский (Kosice, Словакия)
Денис Матусевич (Кременчуг, Украина)
Евгений Ратушный (Шторм, Украина)
Иван Сисак (Feltre, Италия)
Никита Полоницкий, Алексей Янишевский (оба – Сокол, Украина)
Резерв: Виталий Андрейкив (Киев Кепиталз, Латвия)
- Нападающие:
Александр Пересунько (Unia Oswiecim, Польша)
Иларион Куприянов (Dukla Jihlava, Чехия)
Богдан Панасенко (Sisak, Хорватия)
Михаил Ковальчук (Sanok, Польша)
Богдан Середницкий, Глеб Кривошапкин, Евгений Абаджан (все – Кременчуг, Украина)
Виктор Захаров, Денис Бородай, Денис Жеребко, Вадим Мазур, Святослав Тимченко (все – Сокол, Украина)
Резерв: Илья Крыкля, Никита Сидоренко, Сергей Стетсюра (все – Шторм, Украина), Виталий Лялька (Кременчуг, Украина), Владимир Чердак, Максим Жеребко (оба – Сокол, Украина), Феликс Морозов (Morzine-Avoriaz, Франция)
Перед началом турнира команда проведет учебно-тренировочный сбор в литовском Электрене и сыграет товарищеский матч против сборной Литвы.
В рамках первого этапа Кубка соперниками украинцев станут Литва и Румыния.
