Сборная Украины по хоккею объявила финальную заявку на ЧМ в Дивизионе 1А
Турнир стартует 2 мая в польском Сосновце, в состав вошли 23 хоккеиста
около 2 часов назад
Тренерский штаб национальной сборной Украины сформировал финальную заявку на чемпионат мира в Дивизионе 1А, который 2 мая начнется в Польше.
В состав команды вошли 23 игрока: три вратаря, семь защитников и тринадцать нападающих.
Вратари: Богдан Дьяченко (Polonia Bytom), Олег Петров (Сокол), Александр Левшин (Prince George Cougars).
Защитники: Игорь Мережко (Plzeň), Артем Гребеник (Caen), Денис Матусевич (Кременчуг), Алексей Дахновский (Košice), Евгений Ратушный (Сокол), Иван Сысак (Feltre), Николай Косарев (Stavanger Oilers).
Нападающие: Александр Пересунько (Unia), Даниил Трахт (Lukko), Андрей Денискин (Toruń), Алексей Ворона (Toruń), Виталий Лялька (Кременчуг), Станислав Садовиков (Berani Zlín), Иларион Куприянов (Dukla Jihlava), Евгений Фадеев (Snackpoint Eaters Limburg), Феликс Морозов (Morzine-Avoriaz), Виктор Захаров (Сокол), Денис Бородай (Сокол), Никита Олийник (Сокол), Артем Бузоверя (Coventry Blaze).
В завершающий день перед стартом турнира тренерский штаб поблагодарил за работу в лагере сборной 20-летнего нападающего Алексея Евтехова.
Главный тренер Дмитрий Хрыстич перед стартом турнира отметил, что команда не ставит ожиданий, а планирует выходить на лед и доказывать свою готовность игрой. По его словам, матч-открытие против хозяев пройдет при серьезной поддержке зрителей, однако украинские хоккеисты имеют опыт выступлений на заполненных чужих аренах и стремятся навязать соперникам свою игру.
Матчи чемпионата мира будут транслировать Суспільне.
Расписание матчей сборной Украины:
2 мая, Польша - Украина
3 мая, Украина - Литва
5 мая, Франция - Украина
7 мая, Украина - Казахстан
8 мая, Украина - Япония