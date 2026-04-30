Александр Сукманский

30 апреля национальная сборная Украины проводит финальный день учебно-тренировочного сбора в польском Бытоме. Уже 1 мая команда отправится в Сосновец, где 2 мая стартует чемпионат мира по хоккею в Дивизионе 1А.

По сообщению официального сайта Федерации хоккея Украины, после завершения этого этапа подготовки тренерский штаб поблагодарил за работу на сборе семерых игроков. Команду покинули вратарь Сергей Писаренко, защитники Владимир Волков, Глеб Петров и Иван Кородук, а также нападающие Богдан Панасенко, Михаил Симчук и Илья Шибинский.

Таким образом в распоряжении главного тренера Дмитрия Христича остаются 24 хоккеиста.

Вратари:

Богдан Дьяченко (Полония, Польша)

Олег Петров (Сокол, Украина)

Александр Левшин (Принс Джордж Кугарс, Канада)

Защитники:

Игорь Мережко (Пльзень, Чехия)

Артем Гребеник (Каен, Франция)

Денис Матусевич (Кременчуг, Украина)

Алексей Дахновский (Кошице, Словакия)

Евгений Ратушный (Сокол, Украина)

Иван Сисак (Фельтре, Италия)

Николай Косарев (Ставангер, Норвегия)

Нападающие:

Александр Пересунько (Уния, Польша)

Даниил Трахт (Лукко, Финляндия)

Андрей Денискин (Торунь, Польша)

Алексей Ворона (Торунь, Польша)

Виталий Лялька (Кременчуг, Украина)

Станислав Садовиков (Злин, Чехия)

Иларион Куприянов (Иглава, Чехия)

Евгений Фадеев (Снекпоинт Итерс Лимбург, Нидерланды)

Феликс Морозов (Морзин-Авориа, Франция)

Виктор Захаров (Сокол, Украина)

Денис Бородай (Сокол, Украина)

Микита Олейник (Сокол, Украина)

Артем Буэзоверя (Ковентри Блейз, Великобритания)

Алексей Евтехов (Пардубице B, Чехия)

Окончательную заявку на чемпионат мира сформируют 1 мая – в неё войдут 23 хоккеиста.

Первый матч на турнире сборная Украины проведет 2 мая против хозяев соревнований – команды Польши.