Дьяченко: «Матч с поляками в начале — это будет интересно»
Сине-жёлтые проведут первую игру 2 мая
около 2 часов назад
Голкипер национальной сборной Украины и польской Полонии Богдан Дьяченко поделился ожиданиями от старта чемпионата мира по хоккею.
Вратарь прокомментировал будущую встречу с хозяевами турнира — Польшей и ответил на скептические замечания относительно готовности команды к игре в элитном дивизионе. Слова приводит ФХУ.
Матч с поляками на старте — это будет интересно. Ожидаем, что трибуны будут полны, и, хотя это не наша домашняя арена, такая атмосфера всегда идет на пользу самой игре. Когда на стадионе много людей и хороший шум, это, напротив, помогает быстрее влиться в турнир и набрать ход. Так что для нас это будет хороший старт.
Я не хочу много говорить о том, рано нам куда-то или нет. Наша задача — просто выходить на лед и показывать свою игру. Уровень соперников на этом чемпионате хороший, все команды серьезные. А результат уже увидим в конце турнира.
Также хочу пригласить всех наших болельщиков на трибуны. Ваша поддержка для нас очень важна, она всегда придает сил на льду. Приходите на матчи чемпионата мира, болейте за сборную, а мы со своей стороны будем стараться показать свой лучший хоккей.
Первый свой матч сине-желтые проведут 2 мая против национальной команды Польши.
