Голкипер национальной сборной Украины и польской Полонии Богдан Дьяченко поделился ожиданиями от старта чемпионата мира по хоккею.

Вратарь прокомментировал будущую встречу с хозяевами турнира — Польшей и ответил на скептические замечания относительно готовности команды к игре в элитном дивизионе. Слова приводит ФХУ.

Матч с поляками на старте — это будет интересно. Ожидаем, что трибуны будут полны, и, хотя это не наша домашняя арена, такая атмосфера всегда идет на пользу самой игре. Когда на стадионе много людей и хороший шум, это, напротив, помогает быстрее влиться в турнир и набрать ход. Так что для нас это будет хороший старт.

Я не хочу много говорить о том, рано нам куда-то или нет. Наша задача — просто выходить на лед и показывать свою игру. Уровень соперников на этом чемпионате хороший, все команды серьезные. А результат уже увидим в конце турнира.

Также хочу пригласить всех наших болельщиков на трибуны. Ваша поддержка для нас очень важна, она всегда придает сил на льду. Приходите на матчи чемпионата мира, болейте за сборную, а мы со своей стороны будем стараться показать свой лучший хоккей.