Стало известно расписание матчей сборной Украины на чемпионате мира в Дивизионе 1А
Первую игру сине-желтые проведут 2 мая против Польши
Опубликован официальный график матчей национальной сборной Украины по хоккею на предстоящем чемпионате мира в Дивизионе 1А.
Сине-желтые проведут на турнире пять матчей. Соперниками подопечных Дмитрия Христича в борьбе за выход в элитный дивизион станут Польша, Литва, Франция, Казахстан и Япония.
Полное расписание игр сборной Украины (киевское время)
2 мая (20:30) — Польша — Украина
3 мая (17:00) — Украина — Литва
5 мая (17:00) — Франция — Украина
7 мая (17:00) — Украина — Казахстан
8 мая (17:00) — Украина — Япония
Турнир примет польский город Сосновец с 2 по 8 мая.
