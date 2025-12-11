Сборная Украины потерпела разгромное поражение на чемпионате мира-2025 U20.
«Сине-желтые» пропустили 9 шайб от австрийцев
22 минуты назад
Сборная Украины U20 потерпела поражение от Австрии в четвертом туре чемпионата мира-2025 в Дивизионе IA 2:9.
Украинцы после неудачного старта (0:3) сумели изменить ход первого периода, забросив австрийцам 2 шайбы к окончанию 20-минутки. Правда, дальше игра на встречных курсах уже не пошла — во втором периоде «сине-желтые» пропустили 4 шайбы, да еще и Марко Миронов получил штраф 5+20 за толчок соперника клюшкой на борт.
Чемпионат мира-2026 U20. 4-й тур
Австрия — Украина 9:2 (4:2, 4:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 — Гессон (Оберхаузер, Бос), 02:08
2:0 — Гессон (Вашниг, Шнабль), 10:12
3:0 — Коларик (Зеленов В., Зеленов И.), 10:52
3:1 — Косарев (Гапоненко), Б 13:36
3:2 — Скороход (Воротеляк, Куликов), 13:45
4:2 — Вашниг (Шнабль, Нойманн), 15:55
5:2 — Нойманн (Хутцингер, Райнер), Б 21:25
6:2 — Хутцингер (Зеленов В., Райнер), Б 25:14
7:2 — Зеленов В. (Нойманн, Хутцингер), Б 29:13
8:2 — Коларик (Зеленов В., Бос), 36:06
9:2 — Коларик (Гессон, Ошган), Б 50:59
13 декабря сборная Украины завершит выступление на турнире игрой с Францией, которая будет за сохранение места в Дивизионе IA.