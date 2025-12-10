Денис Седашов

Сборная Украины U20 потерпела поражение в третьем туре чемпионата мира в дивизионе IA. Сине-желтые в словенском Бледе уступили хозяевам турнира — сборной Словении — 3:4.

Украинцы под конец первого периода пропустили шайбу. Во второй 20-минутке Илья Шибинский сравнял счет, а Николай Косарев вывел Украину вперед. Однако словенцы быстро ответили шайбой в большинстве.

В начале третьего периода Шибинский во второй раз вывел сине-желтых вперед, но в концовке матча хозяева вырвали победу: Племель сравнял счет, а Бижяк забросил победную шайбу.

Чемпионат мира в Дивизионе 1A (U20)

Украина – Словения 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 – Берк, 17:40. 1:1 – Шибинский (Воротеляк), 23:27. 1:2 – Косарев (Гапоненко, Шибинский – большинство 5х3), 31:48. 2:2 – Шпари Лебен (Петрович, Голичич – большинство). 34:08. 3:2 – Шибинский (Евтехов, Яловой), 41:04. 3:3 – Хробат Племель (Шпари Лебен), 56:25. 3:4 – Бижяк (Млакар), 58:03

Следующий матч сборной Украины состоится 11 декабря против Австрии.

