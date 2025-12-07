Україна U20 в овертайме обыграла Казахстан на старте ЧМ-2026
Кураєв принёс победу «сине-жёлтым»
около 2 часов назад
Сборная Украины U20 успешно стартовала на чемпионате мира в Дивизионе IA, обыграв в овертайме Казахстан. Турнир проходит в словенском Бледе.
Казахстан повел в счете после того, как «сине-желтые» допустили ошибку в обороне — отличился Корней Корнеев.
В третьем периоде подопечные Срюбка добавили темп и сравняли счет — Никита Куликов точным броском реализовал большинство.
Развязка наступила уже в овертайме: решающую шайбу забросил Данило Кураев, принесший Украине победу.
Чемпионат мира в Дивизионе 1A (U20)
Украина – Казахстан – 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 – Корнеев (Кажибеков, Имашев), 06:52, 1:1 – Куликов (Косарев, Шибинский), 41:55, 2:1 – Кураев (Гапоненко, Стасюк), 62:33
Следующий матч наша команда проведет 8 декабря против сверстников из Норвегии. Начало – в 17:00 по Киеву.
