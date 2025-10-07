Сегодня стартует новый сезон чемпионата Украины по хоккею – главное событие национального календаря. Однако, вместо соревнований все говорят о другом: Федерация хоккея Украины оказалась в центре управленческого кризиса. Скандал вокруг президента ФХУ Сергея Мазура, который не появился на ежегодный Конгресс и провёл «альтернативное» собрание, поставил под сомнение легитимность решений Федерации – в частности организацию чемпионата.

Делегаты собрались, но руководитель не пришел

Фото: Facebook ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ УКРАИНЫ. Обособленное подразделение в Днепропетровской обл.

19 сентября 2025 года в Киеве (по адресу Столичное шоссе, 275) состоялся ежегодный Конгресс Федерации хоккея Украины. На событие прибыли делегаты из 20 обособленных подразделений ФХУ, а также 14 членов Совета федерации, избранных в 2024 году на четырёхлетний срок. Мандатная комиссия ФХУ подтвердила наличие 39 из 62 делегатов. Президент Федерации, Сергей Мазур, который согласно Уставу должен был возглавить собрание, на конгресс не явился. Именно он должен был отчитаться о финансовых и спортивных результатах сезона 2024/2025, а также представить программу подготовки спортсменов к национальным и международным соревнованиям во всех возрастных и гендерных категориях. Однако, делегаты отчёта Мазура так и не дождались, сообщил «Фокусу» глава Конгресса ФХУ-2025 Олег Юдин.

«Альтернативный» конгресс и новые «делегаты»

Вскоре стало известно, что Сергей Мазур организовал «альтернативный» конгресс, пригласив на него неизвестных хоккейному сообществу людей в качестве «делегатов».

По данным государственного реестра, президент ФХУ своим решением зарегистрировал у одного и того же госрегистратора в городе Полтава 14 новых «исполняющих обязанности» руководителей обособленных подразделений Федерации одной датой – 18 августа 2025 года, и ещё одного «и.о.» в Тернопольской области – 25 июня 2025 года.

Такие действия являются грубым нарушением Устава ФХУ и имеют явные признаки рейдерского характера. Сегодня такая ситуация наблюдается уже в 15 регионах. Напомним: назначение руководителей обособленных подразделений должно утверждаться Советом Федерации путём голосования.

Нарушение процедуры и двойные сборы

Созвав «параллельный» конгресс, президент ФХУ нарушил процедуру избрания делегатов, определённую Уставом. Согласно документу, не позднее чем за 60 дней офис ФХУ отправляет официальные письма руководителям всех действующих обособленных подразделений, сообщая о проведении общих собраний для избрания делегатов. Этого ``` года офис сделал это вовремя - конгресс был назначен на 19 сентября 2025 года, а протоколы от обособленных подразделений должны были поступить не позднее чем за 35 дней, то есть до 15 августа 2025 года. Несмотря на это, «альтернативное» собрание, организованное Мазуром, включало «новых» и.о. руководителей, назначенных только 18 августа, а также лиц, «делегированных» нелегитимными собраниями. Факты нарушения Устава и служебных обязанностей - очевидны.

Традиционно - уже много лет - информацию о составе Совета ФХУ на официальном сайте организации найти невозможно.

«Кто есть кто» в новых подразделениях

Не секрет, что спонсором во время официальных матчей чемпионата Украины, Кубка страны и юношеских турниров выступает одна из водочных торговых марок, права на которую, согласно реестру интеллектуальной собственности (свидетельство №286072), принадлежат именно Мазуру.

Если промониторить Единый государственный реестр, чтобы понять, кто именно в настоящее время представляет Федерацию на местах, можно получить выразительный результат: лишь двое из 15 новоназначенных имеют реальное отношение к хоккею – это Юрий Петранговский (Житомирская область) и Виктор Торяник (Харьковская область). А большинство других имеют связи с торговлей продуктами питания и алкогольными напитками.

Кадровые примеры из регионов

Кировоградская область: Либенко Игорь Анатольевич, ФОП, занимается неспециализированной розничной торговлей, в частности напитками. Вероятно, его сын, Либенко Владислав Игоревич, является владельцем ООО «АЛКОБАЗА», которое занимается оптовой торговлей алкогольными напитками в городе Александрия, где также расположен ликероводочный завод, производящий вышеупомянутую ТМ.

Примечательно, что электронный адрес, указанный в выписке из госреестра и.о. руководителя Кировоградского ВП ФХУ, совпадает с адресами двух других региональных подразделений – в Харьковской и Тернопольской областях (одинаковый префикс v.p.poltava.fhu@***), что свидетельствует о возможном централизованном управлении.

Ровенская область: Голованчук Николай Петрович, ФОП 2-й группы с КВЕДом «розничная торговля продуктами питания и напитками», одновременно является основателем ООО «Ровенская дистрибуционная компания» (100% собственности) – оптовая торговля алкогольными напитками.

Житомирская область: Петранговский Юрий Игоревич, бывший хоккеист, ныне директор 7-й филиала ЧП «Гуртовая база», занимающегося оптовой торговлей напитками. Он является зятем Сергея Мазура.

Большинство других фамилий «новых руководителей» обособленных подразделений неизвестны украинскому хоккейномуспільноті.

«Бизнес-айсберг» и конфликт интересов

Это лишь вершина «бизнес-айсберга» действующего президента ФХУ. Сергей Мазур, который одновременно является бизнесменом, пытается сформировать собственную вертикаль управления Федерацией, что имеет явные признаки рейдерства. Впрочем, даже если попытки собрать «свою команду» можно объяснить стремлением к работе с единомышленниками, они противоречат Уставу ФХУ и законодательству Украины.

Что дальше?

Дальнейшее развитие этой истории может привести к громким заявлениям и действиям. Тем не менее, остается надежда, что в Украине верховенство закона возобладает над субъективными решениями отдельных должностных лиц Федерации хоккея Украины. Но если рассматривать ситуацию взвешенно, становится тревожно за будущее украинского хоккея, который и без того живет в чрезвычайно сложных условиях.

Ситуация, которая сегодня сложилась в Федерации хоккея Украины, – это не только следствие действий конкретных лиц, а результат многолетнего функционирования замкнутой системы, которая годами сама и выстраивала механизмы своей неприкосновенности. Закрытость, отсутствие реальной выборности, ручное управление региональными ячейками – все это в конечном итоге привело к тому, что структура начала разрушаться изнутри.

Чтобы вернуть доверие к федерации и восстановить развитие украинского хоккея, необходимо не только менять персоналии, а прежде всего – переписать Устав ФХУ. Федерация должна трансформироваться в ассоциацию открытого типа с прозрачной системой избрания делегатов от региональных организаций и последующими честными выборами руководящих органов. Только такой шаг способен вернуть украинскому хоккею стабильность, а его сообществу – ощущение, что оно действительно влияет на свое будущее.