Денис Седашов

В Федерации хоккея Украины планируют реформу устава с целью усиления роли и полномочий обособленных подразделений в регионах. Обновленный документ призван не только формализовать процессы назначения руководителей, но и обеспечить прозрачность деятельности подразделений, контроль за их результативностью и эффективное взаимодействие с центральным руководством.

По словам главы специальной комиссии ФХУ Федора Грищева, эти изменения помогут избежать конфликтов в федерации и способствовать развитию украинского хоккея на всех уровнях. Слова приводит obozrevatel.com.

Возникла необходимость внести в новую редакцию устава элементы системы сдержек и противовесов, чтобы сбалансировать полномочия и ответственность президента и совета ФХУ и сделать более действенной роль обособленных подразделений. Кроме того, некоторые нормы законодательства относительно общественных организаций изменились, поэтому устав нужно привести в соответствие с законом и актуализировать. Фёдор Грищев

По его словам, в 2024 году федерация получила отказ в государственной регистрации изменений из-за несоответствия действующему законодательству. В частности, действующий устав предусматривал два исполнительных органа, что противоречит нормам, а порядок формирования исполкома не соответствовал требованиям закона.

Специальная комиссия ФХУ, которую выбрал совет, учла все недостатки и сделала новую редакцию максимально соответствующей современным требованиям. Основные принципы изменений — демократичность, прозрачность, эффективность принятия решений и персональная ответственность. В подготовке участвовали юристы, члены совета и руководители обособленных подразделений, проводились открытые заседания с участием президента и почетного президента федерации Фёдор Грищев

Теперь проект новой редакции будет предложен для утверждения делегатам Ежегодного конгресса 19 сентября 2025 года.

Идея трансформации федерации в современную ассоциацию требует времени и обсуждения. Мы второй год пытаемся привести устав в соответствие с законом и реализовать принципы эффективного управления. Это сложная работа, которая требует вовлечения всех обособленных подразделений. Наша главная цель — развитие хоккея в Украине, даже в сложных условиях, и подготовка устава к новым вызовам — важный шаг в этом направлении. Фёдор Грищев

