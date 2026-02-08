Украина U-18 разгромила Австрию и выиграла Турнир Трех Наций
Двумя заброшенными шайбами в матче отметился Святослав Васяк
23 минуты назад
Сборная Украины по хоккею U-18 стала победителем Турнира Трех Наций. В заключительном матче соревнований украинцы разгромили сборную Австрии U-18.
Двумя заброшенными шайбами в матче отметился Святослав Васяк.
Хоккей. Турнир Трех Наций
Австрия — Украина 1:7 (1:0, 0:3, 0:4)
Шайбы: 1:0 - Бауманн (Добровольный, Вагнер), 03:27, 1:1 - Олифирчук, 17:37, 1:2 - Васяк (Воротеляк, меньш.), 31:20, 1:3 - Чайка (Олифирчук, Лучкин), 33:40, 1:4 - Лучкин (Олифирчук), 46:46, 1:5 - Кривонос (Вершецкий, Гвоздев), 46:59, 1:6 - Васяк (Лучкин, Воротеляк, больш.), 49:18, 1:7 - Воротеляк (Лучкин, дв. больш.), 53:50
Ранее команда Украины также одержала победу над сверстниками из Дании – 3:0.
Турнир стал важным этапом подготовки к чемпионату мира в Дивизионе 1A.
Сборная Украины победила Словению и выиграла этап Европейского кубка наций в Великобритании.