Шторм в матче регулярного чемпионата Украины по хоккею обыграл Крыжинку-Кепиталз.
Одесситы забросили 5 шайб в ворота соперников. Отметим, что Шторм одержал 11 победу в сезоне и занимает третью позицию в турнирной таблице ЧУ.
Чемпионат Украины
Крыжинка-Кепиталз – Шторм 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)
Шайбы:
0:1 – Мосюк (Ревука, Деркач), 19:23
1:1 – Колинько (Бехтольд, Черненко) 24:03
1:2 – Трущенко (Делий, Чуприна), 25:52
1:3 – Лактионов (Чуприна, Делий), 42:55
1:4 – Куцевич (Стоцкий, Ревука), 54:57
1:5 – Чуприна (Лактионов)
Напомним, что Киев-Кепиталз обыграли Мого в Балтийской лиге.
