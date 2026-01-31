Денис Седашов

Одесский Шторм одержал победу над действующим чемпионом Украины Кременчугом в матче регулярного чемпионата Украины. Хет-триком в встрече отметился Илья Щербак.

Первый период прошел без заброшенных шайб, но уже в начале второй двадцатиминутки Щербак открыл счет — 1:0, а через несколько минут оформил дубль. Кременчуг сумел отыграть две пропущенные шайбы — сначала отличился Кривошапкин, а потом Андрющенко сравнял счет — 2:2.

Впрочем, одесситы быстро вернули лидерство — Щербак оформил хет-трик, а окончательную точку в матче поставил Мосюк, забросив в пустые ворота — 4:2.

Регулярный чемпионат Украины

Кременчуг — Шторм 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)

Шайбы: 0:1 - Щербак (Трущенко, Мосюк), 0:26, 0:2 - Щербак (Мосюк, Куцевич), 09:49, 1:2 - Кривошапкин (Геворкян, Матусевич, меньш.), 20:28, 2:2 - Андрющенко (Поляков, Матусевич), 35:47, 2:3 - Щербак (Мосюк, Куцевич), 36:59, 2:4 - Мосюк (Щербак, пустые ворота), 59:59

