Швеция разобралась с Германией на молодёжном чемпионате мира-2026
Шведы возглавляют турнирную таблицу группы А
23 минуты назад
Сборная Швеции одержала победу над Германией в матче молодёжного чемпионата мира 2026 года.
Героями поединка стали лидеры шведской сборной Антон Фронделл и Виго Бьорк, которые забросили по две шайбы.
Молодёжный ЧМ-2026. Группа А
Германия – Швеция 1:8 (1:1, 0:4, 0:3)
Шайбы: 0:1 - Фронделл (Фрей, Эклунд), 01:45, 1:1 - Пул (Шафер), 07:04 , 1:2 - Бьорк (Эрквист), 21:03, 1:3 - Берглунд (Салин, Карелл), 29:11, 1:4 - Бьорк (Салин, Даниельссон), 35:26, 1:5 - Эрквист, 39:29, 1:6 - Фронделл (Фрей), 45:34, 1:7 - Даниельссон, 57:25, 1:8 - Петтерссон, 59:59
Броски: 17 - 44
После этой победы сборная Швеции набрала 9 очков и уверенно возглавляет турнирную таблицу группы А. Команда Германии, не имея ни одного зачётного балла, занимает последнее, пятое место.
