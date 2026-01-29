Сокол обыграл Одесскую область и одержал 18-ю победу в чемпионате Украины
Захаров отличился дублем
29 января состоялся матч регулярного чемпионата Украины по хоккею между Одесской областью и Соколом.
Киевляне завоевали 18 победу в сезоне. Существенный вклад в победу внес Виктор Захаров, у которого в этом матче дубль.
Чемпионат Украины
Одесская область – Сокол 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
Шайбы:
0:1 – Д.Жеребко (Бурдаков, Полоницкий) 5:28
0:2 – Захаров (Скороход, Савчук), 18:11
1:2 – Росляков (Абдуллаев, Мурин Б) 18:46.
1:3 – Мазур (Кальсин), 37:15
2:3 – Бабинец (Дворник, Росляков), 51:46
2:4 – Захаров (Скороход, Толстушко), 53:49
Напомним, что накануне Шторм победил Крижинку.
