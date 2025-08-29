Сокол одержал вторую победу над Саноком в Польше
Киевляне одержали победу благодаря голам братьев Жеребков
около 1 часа назад
Украинский Сокол победил польский Санок со счётом 3:1 в повторном контрольном матче. В первой игре киевляне разгромили соперника.
На повторную игру с поляками тренерский штаб Сокола выставил в нападении тройку Виктора Захарова, Дениса Бородая и Дениса Жеребка, который днём ранее отличился покером в матче против Санока. В воротах играл Олег Петров, а в обороне стартовали Данил Рымарь и Всеволод Толстушко.
Во втором периоде братья Жеребки реализовали по голу, а в третьем соперники обменялись результативными бросками. Автором третьей шайбы киевлян стал Денис Бородай.
Санок – Сокол – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Шайбы:
0:1 Д. Жеребко (Бородай, Ромашенко)
0:2 М. Жеребко (Савчук),
0:3 Бородай (Д. Жеребко).
Свой следующий контрольный матч Сокол проведет 31 августа против Полонии.
