Олег Гончар

Украинский Сокол победил польский Санок со счётом 3:1 в повторном контрольном матче. В первой игре киевляне разгромили соперника.

На повторную игру с поляками тренерский штаб Сокола выставил в нападении тройку Виктора Захарова, Дениса Бородая и Дениса Жеребка, который днём ранее отличился покером в матче против Санока. В воротах играл Олег Петров, а в обороне стартовали Данил Рымарь и Всеволод Толстушко.

Во втором периоде братья Жеребки реализовали по голу, а в третьем соперники обменялись результативными бросками. Автором третьей шайбы киевлян стал Денис Бородай.

Санок – Сокол – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Шайбы:

0:1 Д. Жеребко (Бородай, Ромашенко)

0:2 М. Жеребко (Савчук),

0:3 Бородай (Д. Жеребко).

Свой следующий контрольный матч Сокол проведет 31 августа против Полонии.