Временный чемпион мира по версии WBC в тяжелом дивизионе Агит Кабайел (27-0, 19 KO) недоволен тем, что обладатель поясов WBA, WBC и IBF Александр Усик (24-0, 15 KO) не дает ему возможности побороться за полноценный титул.

Цитирует Кабайела mirror.co.uk.

«Мы дрались с Арсланбеком Махмудовым, с которым никто не хотел драться, потому что в нем видели большого медведя, который отправляет всех соперников в нокаут. Мы дрались с Фрэнком Санчесом, который находился в рейтинге выше всех, но никто не хотел с ним драться.

Когда я читаю комментарии, я вижу, что люди интересуются, почему я не проведу бой с Деонтеем Уайлдером и так далее. Зачем мне боксировать с кем-то, кто находится намного ниже в рейтинге, когда я дрался с соперниками, которые фактически были выше меня? Возникает вопрос, почему мы не смогли получить бой с Усиком. Я думаю, что сейчас Усик больше не нацелен на спортивные вызовы. Он думает о чеке».