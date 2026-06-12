Сокол планирует выступать в чемпионате Польши через объединение с ХК Санок
В настоящее время стороны согласовывают детали возможного объединения клубов
около 2 часов назадПодписаться в
Киевский Сокол в следующем сезоне может принять участие в элитном дивизионе чемпионата Польши по хоккею. Украинский клуб планирует объединиться с польским ХК Санок. Сообщает Hokej.net.
Причиной слияния команд стали финансовые трудности польского клуба. Городская власть Санока не смогла найти местного инвестора, однако избежала исчезновения команды благодаря привлечению партнеров, связанных с киевским клубом. Бюджет обновленного проекта составит около 1 миллиона евро.
Несмотря на то, что команда будет играть под названием Санок, значительную часть её состава сформируют именно хоккеисты киевского клуба.
Команду также будет тренировать действующий наставник киевлян Олег Шафаренко.
Ранее сообщалось, что определились соперники киевского Сокола в Континентальном кубке.
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