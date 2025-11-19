Денис Седашов

Шторм разгромил столичную Крижинку в матче регулярного чемпионата Украины по хоккею.

Одесская команда фактически решила судьбу поединка уже в первом периоде, забросив семь шайб. Во второй двадцатиминутке Шторм увеличил преимущество до 10:0, продемонстрировав полное игровое превосходство.

Лишь в заключительном периоде Крижинка смогла ответить двумя шайбами, однако это не повлияло на итоговый результат.

Хет-триками в матче отметились Сидоренко и Куцевич.

Регулярный чемпионат Украины по хоккею

Шторм — Крижинка-Кэпиталз 11:2 (7:0, 3:0, 1:2)

Шайбы: 1:0 - Сидоренко (Ревука, Алексюк), 02:10, 2:0 - Куцевич (Портной, Мосюк, больш.), 07:10, 3:0 - Сидоренко (Ратушный, Щербак), 10:58, 4:0 - Мосюк (Ратушный, Трущенко), 11:24, 5:0 - Мосюк (Крикля, Ратушный), 6:0 - Сидоренко (Крикля, Ратушный, больш.), 16:25, 7:0 - Куцевич (Сидоренко, Щербак), 17:57, 8:0 - Ревука (Ратушный, Сидоренко), 35:35, 9:0 - Пономарёв (Портной, Бойко), 36:41, 10:0 - Пономарёв (Ревука, Трущенко), 37:21, 10:1 - Мазко (Черненко, Костромитин, больш.), 50:15, 10:2 - Качан (Черненко, Васильев, больш.), 55:42, 11:2 - Куцевич (Сидоренко, Щербак), 58:33

