Сокол завершил выездное турне поражением от Полонии
Киевляне отыгрались с 0:2, но пропустили решающую шайбу в третьем периоде
около 1 часа назад
Киевский Сокол в Польше потерпел поражение от Бытомской Полонии со счетом 2:3 в заключительном товарищеском матче выездной серии.
Сокол пропустил две шайбы в первом периоде, но во втором отыгрался благодаря голам Вадима Мазура и Данила Жеребко, который продолжил результативную серию после покера в предыдущей игре. Однако в третьем периоде Полония вырвала победу, забросив решающую шайбу.
Полония – Сокол – 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)
Шайбы:
2:1 – В. Мазур (Кальсин, Тищенко), 37:37
2:2 – Д. Жеребко (Захаров, Бородай), 37:56
Матч стал последним в заграничном турне Сокола, так как запланированная игра против торуньской Энерги была отменена. Команда возвращается в Киев для подготовки к новому сезону.
Напомним, ранее Сокол в Польше дважды победил местный Санок.
