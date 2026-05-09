Стало известно, кто в Украине будет транслировать чемпионат мира 2026 по хоккею
Старт турнира в Швейцарии 15 мая
около 2 часов назад
Медиакомпания Maincast будет транслировать чемпионат мира-2026 по хоккею в элитном дивизионе. Об этом сообщил совладелец и комментатор Maincast Sport Виталий Волочай.
«Чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе и в этом году, и в следующем, историческом, году мы будем транслировать на Мейнкасте».
ЧМ-2026 в элитном дивизионе пройдет с 15 по 31 мая в Швейцарии.
Напомним, в следующем году в элитном дивизионе сыграет сборная Украины.
Мы возвращаемся! Украина впервые за 20 лет вышла в элитный дивизион ЧМ по хоккею
