Владимир Кириченко

Медиакомпания Maincast будет транслировать чемпионат мира-2026 по хоккею в элитном дивизионе. Об этом сообщил совладелец и комментатор Maincast Sport Виталий Волочай.

«Чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе и в этом году, и в следующем, историческом, году мы будем транслировать на Мейнкасте».

ЧМ-2026 в элитном дивизионе пройдет с 15 по 31 мая в Швейцарии.

Напомним, в следующем году в элитном дивизионе сыграет сборная Украины.

