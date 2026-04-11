Денис Седашов

Национальная сборная Украины 15 апреля начнет заключительный этап подготовки к чемпионату мира в Дивизионе 1А. Тренировочный лагерь команды Дмитрия Христича пройдет в польском Бытоме, после чего хоккеисты переедут в Сосновец.

В расширенный состав вошли 32 игрока — 4 вратаря, 11 защитников и 17 нападающих. Также тренерский штаб определил резервный список исполнителей.

Состав национальной сборной Украины

Вратари: Богдан Дьяченко, Олег Петров, Сергей Писаренко, Александр Левшин.

Защитники: Игорь Мережко, Артем Гребеник, Владимир Волков, Денис Матусевич, Алексей Дахновский, Евгений Ратушный, Иван Сисак, Николай Косарев, Глеб Петров, Иван Кородюк, Артур Чолач.

Нападающие: Александр Пересунько, Даниил Трахт, Андрей Денискин, Алексей Ворона, Виталий Лялька, Станислав Садовиков, Иларион Куприянов, Евгений Фадеев, Михаил Симчук, Феликс Морозов, Виктор Захаров, Денис Бородай, Никита Олийник, Артем Бузоверя, Алексей Евтехов, Илья Шибинский, Богдан Панасенко.

Резерв: Владислав Брага (Кременчуг, Украина), Никита Иващенко (Blackfalds Bulldogs, Канада), Игнат Пазий (Flint Firebirds, США), Святослав Тимченко (Сокол, Украина), Владимир Чердак (Сокол, Украина), Илья Крикля (Сокол, Украина).

Чемпионат мира пройдет со 2 по 8 мая. Соперниками сине-желтых в борьбе за выход в элитный дивизион станут сборные Польши, Японии, Литвы, Казахстана и Франции.

