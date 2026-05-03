Украина одержала дебютную победу на чемпионате мира по хоккею в Дивизионе 1А
Сине-жёлтые обыграли национальную команду Литвы
14 минут назад
Сборная Украины по хоккею одержала победу над Литвой в рамках чемпионата мира в Дивизионе 1А.
Ключевым фактором успеха стала эффективная игра украинцев в большинстве. В первом периоде счет открыл капитан Игорь Мережко, а в середине второй двадцатиминутки Даниил Трахт удвоил преимущество.
Литва смогла сократить отставание усилиями Юкна, но финальный отрезок игры прошел без заброшенных шайб, что позволило Украине удержать победный результат.
Чемпионат мира, Дивизион 1, группа А
Украина – Литва 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Шайбы: 1:0 – Мережко (Пересунько, Ворона – больш.), 15:02. 2:0 – Трахт (Пересунько, Фадеев – больш.), 28:18. 2:1 – Юкна (Румсевичюс, Кракаускас), 32:01
Броски: 35:18 (12:3, 17:5, 6:10)
Следующий поединок подопечные Дмитрия Христича проведут во вторник, 5 мая, против сборной Франции. Начало встречи — в 17:00.
