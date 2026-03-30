Денис Седашов

Национальная женская сборная Украины успешно начала выступления на чемпионате мира по хоккею в дивизионе IIB. В первом туре украинки обыграли команду Мексики со счетом 4:2.

Украинская команда захватила преимущество уже в стартовом периоде благодаря шайбам Вероники Лискович и Анастасии Скороход. Во втором 20-минутном отрезке Радмила Ведмеденко реализовала большинство, однако мексиканки ответили точным броском Йоанны Рохас. В заключительном игровом отрезке на гол Анастасии Нестеренко сборная Мексики ответила второй шайбой Рохас за минуту до финальной сирены.

Чемпионат мира по хоккею-2026. Дивизион IIB. Женщины. Первый тур

Украина — Мексика 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 - Лискович (Нестеренко, Кипря), 01:42, 2:0 - Скороход, 19:59, 3:0 - Ведмеденко (Манчак, Кириченко, большинств.), 28:56, 3:1 - Рохас Й. (Рохас Дж., Карденас), 30:18, 4:1 - Скороход (Нестеренко, Казей), 41:08, 4:2 - Рохас Й. (Эонь), 59:04

Следующий матч украинцы сыграют 31 марта, в 11:00 по киевскому времени против сборной Новой Зеландии.

Турнир проходит в Гонконге с 30 марта по 5 апреля.

