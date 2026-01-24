Тампа в серии буллитов обыграла Чикаго, Филадельфия забросила 7 шайб в ворота Колорадо.
Нью-Джерси победил Ванкувер
около 9 часов назад
Чикаго – Тампа-Бей / Фото - Yahoo
В НХЛ состоялись очередные матчи регулярного чемпионата сезона-2025/26.
Чикаго уступил Тампе (1:2 Б), Вегас обыграл Торонто (6:3), Вашингтон в гостях справился с Калгари (3:1) и другие результаты матчей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Чикаго – Тампа-Бэй 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, по буллитам – 2:3)
Торонто – Вегас 3:6 (0:2, 3:2, 0:2)
Даллас – Сент-Луис 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Калгари – Вашингтон 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Колорадо – Филадельфия 3:7 (0:2, 3:1, 0:4)
Сан-Хосе – Рейнджерс 3:1 ОТ (3:1, 0:0, 0:0, 0:0)
Сиэтл – Анахайм 2:4 ОТ (0:2, 1:1, 1:1, 0:0)
Ванкувер – Нью-Джерси 4:5 (0:1, 3:3, 1:1)