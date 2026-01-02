Торонто и Виннипег устроили настоящий триллер, Юта разгромила Айлендерс
Оттава вырвала победу в матче с Вашингтоном
11 минут назад
Торонто – Виннипег / Фото - НХЛ
В регулярном чемпионате НХЛ состоялись очередные матчи.
Вашингтон уступил Оттаве (3:4), Юта была сильнее Айлендерс (7:2), Тампа обыграла Лос-Анджелес (5:3) и другие результаты игрового дня.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Оттава – Вашингтон 4:3 (0:2, 2:0, 2:1)
Айлендерс – Юта 2:7 (0:0, 1:3, 1:4)
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй 3:5 (2:1, 0:1, 1:3)
Питтсбург – Детройт 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)
Торонто – Виннипег 6:5 (0:2, 3:2, 3:1)
Чикаго – Даллас 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)
Сиэтл – Нэшвилл 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)