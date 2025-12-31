Торонто всухую разгромил Нью-Джерси, Питтсбург забросил 5 шайб Каролине
Монреаль вырвал победу у Флориды
около 1 часа назад
Питтсбург – Каролина / Фото - Yahoo
В НХЛ состоялись очередные матчи регулярного чемпионата.
Торонто обыграл Нью-Джерси (4:0), Флорида уступила Монреалю (2:3 ОТ), Питтсбург был сильнее Каролины (5:1) и другие результаты.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Торонто – Нью-Джерси 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Флорида – Монреаль 2:3 (0:0, 0:0, 2:2, 0:1)
Питтсбург – Каролина 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)
Чикаго – Айлендерс 2:3 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, по буллитам – 0:1)
Ванкувер – Филадельфия 3:6 (1:1, 0:2, 2:3, 0:0)