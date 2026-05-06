Главный тренер сборной Франции Йорик Трей прокомментировал поражение своей команды от Украины на чемпионате мира-2026 по хоккею в Дивизионе 1А

Украинская сборная победила Францию со счетом 3:2. Этот результат стал для Украины крупнейшей победой над французами за более чем 20 лет. После матча Трей в комментарии «Суспільне Спорт» признал, что украинцы полностью заслужили этот успех.

Я считаю, что мы провели лишь один хороший период. Наше начало матча было просто ужасным. Украина на 100% заслужила эту победу. Они были готовы играть и бороться с первых секунд, а мы — нет.

У них много хороших хоккеистов, и они хорошо играют как команда. У них есть крупные, крепкие игроки, которые сражаются. Они превзошли нас в первом периоде и получили преимущество. Потом очень трудно играть, когда вы уступаете в счете. Думаю, они были самой сообразительной командой на площадке.