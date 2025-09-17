ФХУ анонсировала розыгрыш Кубка Украины в Одессе
Турнир должен состояться с 24 по 27 сентября
43 минуты назад
Кубок Украины имени Анатолия Хорозова/Фото: ФХУ
По сообщению Федерации хоккея Украины сезон 2025/26 откроют в конце сентября в Одессе.
Там разыграют Кубок Украины имени Анатолия Хорозова. Одесса впервые в истории примет этот турнир.
В соревнованиях примут участие четыре клуба: Кременчуг, Сокол (Киев), Днепр (Херсон) и новая команда Одесщина.
Кубок Украины продлится с 24 по 27 сентября и должен стать прологом для старта национального чемпионата.
Напомним, что совсем недавно одесский Дворец спорта подвергся атаке со стороны российской армии.
Что касается Федерации хоккея Украины, то там вновь царит неопределенность – 19 сентября в Киеве должен состояться ежегодный Конгресс организации.