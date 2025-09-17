Заседание Совета ФХУ в Кременчуге не состоялось из-за отсутствия кворума
Остаётся под вопросом проведение Кубка и чемпионата Украины
7 минут назад
Фото: ФХР
В Кременчуге не состоялось запланированное на 16 сентября заседание Совета Федерации из-за отсутствия кворума.
Несмотря на то, что на сентябрь был анонсирован розыгрыш Кубка Украины и старт нового сезона чемпионата Украины, официальной информации о турнирах до сих пор нет: не объявлены состав участников, расписание матчей и регламент соревнований.
Напомним, что в прошлом сезоне чемпионат Украины состоял из шести команд, а чемпионский титул завоевал Кременчуг.
