Шторм выступит в чемпионате Украины, но играть будет не в Одессе
Клуб сделал официальное заявление и открестился от связей с командой под названием Одесщина
31 минуту назад
ХК Шторм/Фото: пресс-служба клуба
Обладатель Кубка Украины-2024 хоккейный клуб Шторм (Одесса) официально сообщил, что будет участвовать в чемпионате Украины по хоккею в сезоне 2025/26 и представлять город Одесса, но играть в другом регионе.
Также в клубе подчеркнули, что Шторм не имеет никакого отношения к ХК Одесщина, который заявлен для участия в Кубке Украины имени Анатолия Хорозова.
Отметим, что действующий обладатель трофея не примет участие в историческом первом розыгрыше в родной Одессе.
Поделиться