Александр Сукманский

Обладатель Кубка Украины-2024 хоккейный клуб Шторм (Одесса) официально сообщил, что будет участвовать в чемпионате Украины по хоккею в сезоне 2025/26 и представлять город Одесса, но играть в другом регионе.

Также в клубе подчеркнули, что Шторм не имеет никакого отношения к ХК Одесщина, который заявлен для участия в Кубке Украины имени Анатолия Хорозова.

Отметим, что действующий обладатель трофея не примет участие в историческом первом розыгрыше в родной Одессе.