Вегас всухую разгромил Нью-Джерси, Вашингтон в серии буллитов проиграл Анахайму
Юта уничтожила Ванкувер
около 1 часа назад
Нью-Джерси – Вегас / Фото - CNN
В НХЛ прошли очередные матчи регулярного чемпионата.
Анахайм обыграл Вашингтон (4:3 Б), Нью-Джерси уступил Вегасу (0:3), Даллас был сильнее Сан-Хосе (4:1), Юта справилась с Ванкувером (4:1).
НХЛ. Регулярный чемпионат
Виннипег – Баффало 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Нью-Джерси – Вегас 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Даллас – Сан-Хосе 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Ванкувер – Юта 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Анахайм – Вашингтон 4:3 (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, по буллитам – 2:1)